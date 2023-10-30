Телевизионный рынок РФ: Hisense в топе

30.10.2023 13:05

Hisense вошла в тройку лидеров по продажам на российском рынке плоскопанельных телевизоров. Об этом говорят статистические данные, собранные международной аналитической компанией GfK (Growth from Knowledge). Продукция Hisense стабильно удерживает позиции в Топ-3 по итогам ежемесячных продаж в период с января по сентябрь 2023 года. К примеру, в сентябре 2023 года доля Hisense по продажам телевизоров с технологией Mini-LED составила 42,7% в штуках и 37,5% в денежном выражении.



Линейка Mini-LED телевизоров, выпускаемых компанией Hisense, недавно обновилась. В новых моделях используются светодиоды меньшего размера, что позволяет точнее управлять подсветкой экрана и избегать засветов, при этом изображение получается более ярким и контрастным вне зависимости от угла обзора и освещённости помещения.



Из новинок Hisense стоит отметить телевизоры UXKQ с технологией Mini-LED X с яркостью до 2500 нит и очень высокой детализацией, а также модели U8KQ и U7KQ, в которых применена усовершенствованная технология Mini-LED PRO. У телевизоров этих моделей почти в 10 раз больше локальных зон затемнения по сравнению с устройствами предыдущего поколения с такой же диагональю.



