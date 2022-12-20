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Телевизор без проводов


20.12.2022 19:52

 

 

Первый TWS-телевизор покажут на CES 2023. Да-да, полностью беспроводной (truly wireless) – как наушники. Новинку, 4K устройство с 55-дюймовым OLED-экраном, представит компания-разработчик, североамериканкий стартап Displace. На сайте компании пока нет никакой информации, кроме многообещающего текста: «Пятого января 2023 года наши представления о телевизорах изменятся навсегда».

 

Концепт представляет собой панель (или несколько панелей, образующих дисплей с диагональю до 110 дюймов), которая крепится к поверхности стены, и базовый блок. Необычность устройства заключается уже в способе крепления: Displace использует запатентованную вакуумную технологию, благодаря которой, как сообщается в пресс-релизе, панель буквально прилипает к стене – достаточно посильнее её прижать. Весит телевизор меньше 9 кг.   

 

Для подключения панели к базовому блоку используется беспроводной способ, а вот сам блок нужно подключать к розетке; при этом его совершенно не обязательно оставлять на виду, поэтому разработчики не сильно покривили душой, назвав своё изобретение полностью беспроводным. Питание собственно панели осуществляется от подзаряжаемых аккумуляторов. Если средняя продолжительность просмотра составляет около шести часов в день, одной зарядки хватает на месяц. Ещё одна фирменная технология позволяет заряжать батареи попеременно – в то время, как телевизор работает. Управление телевизором осуществляется без пульта – жестами, прикосновениями, голосом. Есть встроенная 4K камера и поддержка Wi-Fi 6E. Эти особенности делают новинку похожей скорее на гигантский планшет, чем на обычный телевизор.

 

Уже с 5 января Displace начнёт принимать предзаказы на свою разработку. Правда, первые отгрузки начнутся не раньше конца будущего года; кроме того, никто пока не знает, какой будет цена. Но идея замечательная, и у Displace есть все шансы основательно встряхнуть рынок, предложив практичную беспроводную альтернативу громоздким и тяжёлым современным телевизорам.

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