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Телевизор даром. Но есть нюансы...


16.05.2023 09:32

 

 

Летом 2023 года 500 тысяч потребителей смогут бесплатно получить телевизор. Шутка? Нет. Но есть подвох. Телевизоры Telly (так называется стартап, созданный одним из соучредителей потокового видеосервиса Pluto TV) представляют собой два экрана в одном устройстве. На первом показывается выбранный пользователем контент, а на втором… правильно, реклама.

 

Отключить второй экран (Smart Display), отделённый от основного саундбаром, нельзя, реклама показывается непрерывно. Если телевизор не используется, реклама – или различные виджеты, такие, как результаты спортивных матчей, бегущая строка новостей, прогноз погоды, курсы акций и пр. – может отображаться и на основном дисплее (диагональ 55 дюймов, качество 4K HDR). Один из российских сайтов, опубликовавших эту новость, предложил свой вариант «борьбы» с такой назойливостью – нижний дисплей можно закрыть шторкой из тюля или вязаной салфеткой (жаль, фигурки слоников ставить некуда…).

 

Операционная система TellyOS не поддерживает сторонние приложения для потоковой передачи, например, Netflix, поэтому телевизоры будут поставляться в комплекте с бесплатной «умной» приставкой (ТВ-стиком) на базе Android, поддерживающей контент 4K. Телевизор имеет три входа HDMI, 2 входа USB и ТВ-тюнер; встроенная камера с поддержкой сервиса Zoom даст владельцу ТВ возможность пользоваться «бесплатными фитнес-программами с отслеживанием движения». Покупатель получает доступ к 40 видеоиграм, а также к популярных музыкальным сервисам. Есть голосовой помощник, который реагирует на обращение “Hey, Telly!”

 

Бесплатный сыр только в мышеловке? Верно. Компания будет собирать информацию о просматриваемом аудио- и видеоконтенте, каналах, продолжительности сеансов просмотра, поисковых запросах, а также – внимание! – «физическом присутствии владельца ТВ и любых других лиц, использующих телевизор в любой момент времени». Если всё это вам не нравится, можете вернуть телевизор производителю. Или заплатить 500 долларов – тогда сбор данных прекратится (честно-честно?).  Зарезервировать бесплатный телевизор можно на сайте; после того, как вы укажете имя, фамилию и адрес электронной почты, вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение и создать свой Telly-профиль. Пока заявки принимаются только от жителей США.

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