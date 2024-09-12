Телевизор для активных

12.09.2024 11:19

Портативный телевизор Metz TZ D3E Pro представила на выставке IFA 2024 компания из КНР Skyworth. Новинка, телевизор с диагональю 32 дюйма – компактное устройство весом 3 кг со встроенной в корпус ручкой. Телевизор можно с лёгкостью перемещать с места на место, заряжать от портативного зарядного устройства (пауэрбанка) и смотреть фильмы, ТВ-программы и спортивные матчи где угодно и когда угодно, например, на пикнике.



Производитель позиционирует новинку как выбор людей, ведущих активный образ жизни, и семей с детьми. Телевизор поддерживает разрешение 2kFHD и технологию HDR 10, а также двухдиапазонный (5 G и 2,4 G) Wi-Fi, что гарантирует стабильный и быстрый доступ к интернету. «Умная» система управления информирует пользователя о текущем уровне заряда и прогнозе времени работы. Технологии Eye Care, антимерцательные и снижающие уровень синего излучения, делают просмотр безопасным для глаз, что особенно актуально для детей. Телевизор совместим с устройствами «умного» дома, обеспечивает доступ к обширной коллекции фильмов и приложений. Управлять им можно с помощью голосовых команд. Поддерживается функция видеозвонков через Google Meet.



В России в скором времени появится в продаже близкая по характеристикам модель, но с меньшей (24") диагональю и под брендом Skyworth.



