Телевизор для кукольного домика?

24.10.2022 11:15

Похоже, что таково и есть истинное предназначение разработки, получившей от своего изобретателя название TinyTV 2. За исключением того, что это полностью функциональное устройство (у него даже есть дистанционный пульт управления!). Просто ну очень маленькое. А ведь есть ещё меньше – TinyTV Mini. Вдруг куклы тоже играют в куклы, и тем тоже иногда хочется смотреть кино и мультики…



Разумеется, устройства, о которых идёт речь, созданы для людей. Правда, не очень понятно, кому взбредёт в голову смотреть любимое телешоу или хотя бы выпуск новостей на таком крошечном экране. Так или иначе, но TinyTV 2 и TinyTV Mini существуют, а разработал их изобретатель из Огайо Кен Бёрнс (Ken Burns), который сам себя называет «серийным самоделкиным»: жить не может без того, чтобы в очередной раз не придумать и собрать что-нибудь эдакое…



Его новые изобретения, строго говоря, телевизорами не являются – ТВ-тюнера в них нет. Смотреть можно предварительно загруженные в память устройства видеозаписи или контент, скачиваемый по USB-C кабелю с компьютера пользователя. С помощью двух поворотных регуляторов можно менять уровень громкости или «переключать каналы» (то есть выбирать то или иное видео). Внутри – микропроцессор Raspberry Pi RP2040. Размеры TinyTV 2: 4,7 x 3,7 x 2,6 см; разрешение цветного 26-миллиметрового (!) TFT-дисплея – 216 x 135 пикселей. Есть встроенный динамик (1,6 x 0,9 см). После полной зарядки литий-полимерного аккумулятора (3,7 В / 150 mAh) устройство способно проработать в автономном режиме около двух часов. Загруженный контент хранится на карте microSD с объёмом памяти 8 ГБ (это примерно 10 часов просмотра); Бёрнс сгружает туда старые телевизионные шоу, видео NASA, мультфильмы и т.д. Но пользователь может «залить» на карточку свой контент, или просто подключить мини-ТВ к компьютеру. Нужно только конвертировать то, что вы хотите посмотреть, в другой формат, подходящий для TinyTV – с помощью бесплатного ПО. Корпус устройства – прозрачный бесцветный или непрозрачный, тёмно-серого цвета.



Размеры TinyTV Mini: 2,6 x 2,4 x 2,2 см; экран – на органических светодиодах, с разрешением 64 x 64 пикселей и диагональю 15,2 мм. Заряда аккумулятора хватает на час, зато в устройство можно загрузить до 40 часов видео. Микро-телевизоры можно будет купить – когда (если?) изобретатель соберёт средства на их производство – за 60-65 долларов США.



