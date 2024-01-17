Телевизор как контроллер

17.01.2024 09:18

Samsung обещает, что в скором времени потребители смогут использовать телевизоры в качестве контроллеров, позволяющих управлять всевозможными «умными» домашними устройствами. Фирменная интеллектуальная платформа SmartThings была усовершенствована и получила ряд новых функций. В частности, являющиеся частью общей системы телевизоры Samsung теперь могут выступать в роли управляющего хаба. Кроме того, пользователи SmartThings теперь могут делиться с домочадцами, друзьями или гостями, приходящими в дом, возможностью управлять электронными устройствами через QR коды.

Так называемая «быстрая панель» телевизора с поддержкой платформы SmartThings будет выполнять роль интерфейса для быстрого доступа к главным функциям управления. Продолжая смотреть фильм или новостную программу, обладатель такого телевизора сможет одновременно отдавать различные команды другим интеллектуальным домашним устройствам, просматривать изображения с камер наблюдения, получать данные о том, сколько минут осталось до окончания стирки белья, какова температура в комнате и т.п. Телевизор автоматически распознает приближающегося к нему владельца и включится, попутно выводя на экран приветствие и информацию о входящих в систему «умный дом» устройствах и приложениях. Ещё одно новшество – функция Map View, интерфейс, показывающий поэтажный план дома с обозначенными на нём интеллектуальными устройствами. 3D навигатор позволяет выбирать те или иные устройства, получать информацию об их состоянии, управлять ими и т.д. Активировать функцию можно с телевизора или смартфона (планшета, пр.). Предусмотрена возможность кастомизации интерфейса, а также добавления виртуальных жильцов и даже домашних питомцев. Благодаря таким аватарам происходящие в доме процессы и влияние на них «умных» устройств станут более наглядными: например, если повысится температура, на лице нарисованного человечка появятся капли пота.

Дать членам семьи или часто посещающим дом друзьям доступ к управлению «умной» техникой теперь можно будет через QR коды. Человек, получивший такой код (на определённый период времени, определяемый хозяевами), сможет самостоятельно, по своему желанию, открывать дверные замки, менять настройки кондиционеров и отопительных приборов и т.п. Samsung позиционирует эту функцию как элемент «родительского контроля» и ограничения доступа к домашним устройствам для людей, не проживающих в доме. Каждый код индивидуален и может быть использован только одним человеком. Активировать код можно в течение нескольких минут, после чего он будет изменён в целях безопасности.



