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Телевизор на присосках?!


17.01.2023 08:25

 

 

Устройство под названием Displace TV показали на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. Полностью беспроводный 4K дисплей с диагональю 55 дюймов весит всего 9 кг. Для его установки не требуются потолочные или настенные крепления: дисплей просто «присасывается» практически к любой плоской поверхности, в том числе стеклянной, с помощью встроенной вакуумной помпы.

 

Питается необычное устройство от четырёх сменных батарей, каждая из которых рассчитана на шесть часов работы. Питающие элементы взаимозаменяемы, переключиться с одной на другую можно, не останавливая просмотр. Пока одна батарея работает, другие подзаряжаются. Управление осуществляется жестами: в верхней части дисплея расположена небольшая видеокамера.

 

Процессор, который передает контент на телевизор, представляет собой отдельный блок размером со стандартный системный блок персонального компьютера. Его можно установить в любой точке помещения, где находится дисплей. Один процессор способен работать с несколькими (до семи) Displace TV одновременно. Разместив рядом два или четыре (2х2) Displace TV, можно получить дисплей с диагональю 110 или 220 дюймов и разрешением 8K и 12K соответственно. Производитель планирует выпустить 100 таких устройств.

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