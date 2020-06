Телевизор «не-как-у-всех»

02.06.2020 12:09

В России появились в продаже QLED телевизоры The Sero, которые производит Samsung Electronics. Их особенность – поворачивающийся экран, оптимизированный для просмотра мобильного контента, в первую очередь так называемых вертикальных видео. Считается, что такой контент особенно востребован пользователями из поколения миллениалов – по оценкам аналитиков, эти потребители просматривают с мобильных устройств до 30% контента.



Когда телевизор остаётся в вертикальной ориентации, но не используется по своему прямому назначению, можно выбрать один из пяти «интерьерных» режимов: «Плакат», «Часы», «Фото», «Звуковая стена» или «Кинематограф». В горизонтальной ориентации доступен режим Ambient+: он в том числе позволяет копировать цвет или рисунок обоев на дисплей устройства, благодаря чему телевизор идеально вписывается в интерьер помещения.



Прикоснувшись смартфоном или планшетом к рамке The Sero, можно продублировать на телевизор изображение с экрана гаджета (функция Tap View). Экран The Sero поворачивается автоматически – благодаря технологии Mobile Mirroring – принимая то же положение, что и смартфон. Новинка также поддерживает технологию AirPlay 2. Чёткость изображения обеспечивается 4K AI масштабированием: квантовый процессор Samsung автоматически анализирует входной видеосигнал, уменьшает шумы и повышает контурную резкость изображений и текста. Яркость регулируется автоматически в зависимости от уровня освещённости помещения. Телевизоры Samsung The Sero оснащаются 4.1-канальной аудио системой (мощность 60 Вт) с поддержкой Bluetooth, кодеком Dolby Digital Plus и технологией активного усиления речи AVA (Active Voice Amplifier).