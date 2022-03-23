Телевизор по цене автомобиля

23.03.2022 12:38

Компания LG обнародовала информацию о ценах на новую модель OLED телевизоров. Самый большой в мире OLED ТВ потребительского класса – 97-дюймовая версия LG G2 – обойдётся покупателям в 25 тысяч евро, 21 тысячу фунтов стерлингов или 28 тысяч долларов. В рубли не пересчитываем – производитель, как известно, временно приостановил поставки в Россию.



За эти же деньги можно купить небольшой автомобиль. Или несколько телевизоров Sony – тоже с технологией OLED, но с меньшей (83”) диагональю. (Напоминаем: речь не идёт о ценах на российском рынке). Впрочем, новинка – не самый дорогой ТВ в ассортименте LG: три года назад корейская компания выпустила 88-дюймовую модель с разрешением 8K, которая продавалась за 30 тысяч долларов США. Разрешение нового G2 всего 4K, но эта модель, как сообщается в пресс-релизе – самое яркое OLED устройство из фирменной линейки 2022 года.



Тем, кто очень хочет заполучить этого технологического монстра, но не может позволить себе такие траты, стоит запастись терпением. Ходят слухи, что к концу 2026 года цена G2 может упасть до 10000 долларов. При условии, что производитель 97-дюймовых OLED панелей LG Display откроет новую фабрику, что позволит значительно сократить затраты на изготовление этих панелей. Открытие новых высокотехнологичных производственных мощностей запланировано на 2025 год.