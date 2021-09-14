Телевизоры Amazon

14.09.2021 11:31

Amazon представила 4K телевизоры под собственным именем. Фирменное программное обеспечение и раньше предустанавливалось в устройства, выпускаемые, например, компаниями TCL или Sharp, но телевизоры, о которых пойдёт речь ниже, в пресс-релизе описаны как «первые ТВ производства Amazon».



Анонсированы две серии: Amazon Fire TV Omni и Amazon Fire TV 4. Телевизоры серии Omni позиционируюстя как более функциональные и дорогие, с поддержкой Dolby Vision, HDR 10, HLG и Dolby Digital Plus, а также голосового управления, Ассистент Alexa активен всегда, даже если телевизор выключен, и поможет поменять уровень громкости или яркость или выбрать нужный вход. Предусмотрен ряд функций категории «умный дом», например, картинка-в картинке для отображения на экране изображения с домашней камеры наблюдения. В серии представлены модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов, однако поддержка Dolby Vision есть только в 65- и 75-дюймовых устройствах.



Телевизоры серии 4 – это качество изображения 4K, поддержка HDR 10 и Dolby Digital Plus. Голосовое управление тоже есть, но для активации помощника нужно нажать ккнопку на пульте дистанционного управления. Размеры: 43, 50 и 55 дюймов. В устройствах обеих серий поддерживается кинотеатральный аудио режим, позволяющий использовать пару акустических систем Echo как стереосистему ТВ. Первое время новинки будут продаваться только в США.