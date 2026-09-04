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Телевизоры Hisense: и в музей ходить не надо...


04.09.2026 12:24

 

 

Новые модели интерьерных телевизоров Canvas TV и Deco TV, с операционной системой VIDAA и голосовым ассистентом VIDAA Voice, представила компания Hisense. Новинки скоро появятся в продаже и в России.

 

Телевизоры Hisense моделей 55S7S, 43S5N (разрешение 4K Ultra HD: 3840x2160) и 32S5N (Full HD: 1920x1080) поддерживают режим «Художественная галерея» (Art Mode): пока устройство выключено и не используется по прямому назначению, в активированном режиме Art Mode его экран выглядит как висящая на стене картина. Встроенная база данных включает более 1000 изображений; пользователь может добавлять новые, загружая их через USB-накопитель или мобильный телефон. Технология Hi-QLED Color обеспечивает высокое качество цветопередачи. ТВ модели 55S7S оснащены «умным» датчиком движения: он «подсказывает» устройству, когда вывести изображение на экран – пока в комнате никого нет, экран остаётся тёмным, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. 

 

Дисплей Canvas TV 55S7S – с диагональю 55 дюймов, матовый (технология Hi-Matte). Крепление – ультратонкое. Дизайн устройства можно изменить с помощью сменных магнитных рам: тиковая входит в комплект поставки, ореховая и белая продаются отдельно; стандартная рамка – чёрная. ИИ-датчик AI RGB Light Sensor автоматически настраивает изображение под текущее освещение. Предусмотрен игровой режим Game Mode с нативной частотой обновления 144 Гц и технологией AMD FreeSync Premium; телевизоры оснащаются встроенной аудиосистемой конфигурации 2.0.2 с поддержкой технологии объёмного звучания DTS Virtual:X. Телевизоры Deco TV 43S5N и Deco TV 32S5N имеют экраны размером 43 и 32 дюйма по диагонали, а их расположенная по центру подставка выполнена в том же дизайне, что и обрамление экрана. Они поддерживают форматы HDR и HLG и оснащаются аудиосистемой 2.0 с Dolby Atmos.

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