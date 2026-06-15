Телевизоры Hisense: сделаны в России

15.06.2026 14:06

Компания Hisense официально объявила о начале выпуска своих телевизоров на производственной площадке российской VVP Tech, входящей в структуру VVP Group.

Производственный комплекс с высоким уровнем автоматизации и многоступенчатой системой контроля качества расположен в Калужской области. Здесь будут выпускаться телевизоры Hisense, предназначенные для реализации на российском рынке. Представители Hisense подчёркивают, что новый проект позволит компании «быстрее реагировать на потребности рынка» и укреплять её позиции «в ключевых категориях потребительской электроники», сократит сроки поставок в точки продаж и обеспечит стабильное наличие в них самых востребованных моделей фирменных телевизоров.

В настоящее время завод выпускает LED И QLED телевизоры Hisense с разрешением 4K сверхвысокой чёткости (3840х2160), поддержкой функций Smart TV и фирменными технологиями обработки изображения. Ожидается, что доля локального производства в будущем составит до 30% в общем объёме выпуска.