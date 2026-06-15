ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Телевизоры Hisense: сделаны в России


15.06.2026 14:06

 

 

Компания Hisense официально объявила о начале выпуска своих телевизоров на производственной площадке российской VVP Tech, входящей в структуру VVP Group.

 

Производственный комплекс с высоким уровнем автоматизации и многоступенчатой системой контроля качества расположен в Калужской области. Здесь будут выпускаться телевизоры Hisense, предназначенные для реализации на российском рынке. Представители Hisense подчёркивают, что новый проект позволит компании «быстрее реагировать на потребности рынка» и укреплять её позиции «в ключевых категориях потребительской электроники», сократит сроки поставок в точки продаж и обеспечит стабильное наличие в них самых востребованных моделей фирменных телевизоров. 

 

В настоящее время завод выпускает LED И QLED телевизоры Hisense с разрешением 4K сверхвысокой чёткости (3840х2160), поддержкой функций Smart TV и фирменными технологиями обработки изображения. Ожидается, что доля локального производства в будущем составит до 30% в общем объёме выпуска.

Связанные новости:
 Как здорово, что есть Hisense  - 05.06.2026 14:39
 Новое российское: телевизоры Raskat - 20.05.2026 12:58
 Merlion начинает продажи проекторов Hisense  - 04.05.2026 14:29
 Hi‑Tech Media – дистрибьютор Hisense - 20.03.2026 12:42
 Hisense готовит сюрприз для киноманов - 26.12.2025 23:55
 Новые ТВ Dreame появятся в магазинах «М.Видео» - 26.08.2025 11:24
 Китайские телевизоры из Калуги - 16.07.2025 13:04
 В Россию приходит Hisense - 03.05.2018 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007