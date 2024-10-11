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Телевизоры Hyundai на базе WebOS


11.10.2024 21:46

 

 

Компания Hyundai выпустила новую линейку телевизоров. Устройства серии BU 7100 работают на базе операционной системы WebOS, оснащаются IPS матрицами и комплектуются пультами ДУ Magic Remote; в линейку входят модели с экранами размером 43, 50, 55 и 65 дюймов по диагонали.

 

Технология ThinQ позволяет управлять телевизорами – регулировать громкость, переключать каналы, получать уведомления о важных событиях во время просмотра – с помощью мобильного приложения. Оно использует технологию глубокого обучения для анализа предпочтений пользователя, что обеспечивает индивидуальный подход к формированию рекомендаций и подбору контента. Телевизоры из новой линейки поддерживают разрешение 4K и режим HDR10. Пользователь может подобрать комфортный режим просмотра – в меню телевизоров новой серии предусмотрено множество настроек с подробными подсказками. Технология TruMotion увеличивает частоту кадров видео, уменьшая шлейф и размытость картинки при движении, а оптимизатор игр помогает настроить параметры игрового процесса в зависимости от жанра: FPS, RPG, RTS или спорт; для использования ТВ в ночное время суток есть режим «тёмная комната».

 

Для подключения дополнительных устройств (игровых консолей, ноутбуков, внешних жёстких дисков) есть три разъёма HDMI 2.0 и два разъёма USB. Телевизоры Hyundai WebOS совместимы со смартфонами на ОС Android через Screen Mirroring и с устройствами iOS через AirPlay. Пульт Magic Remote даёт возможность управлять телевизором с помощью курсора, как компьютерной мышкой, или голосом, с помощью микрофона.

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