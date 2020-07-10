Телевизоры LG 8K NanoCell

10.07.2020 11:26

Компания LG Electronics представила российским потребителям линейку 8K NanoCell телевизоров 2020 года. В серию входят модели LG 75Nano97 и LG 75Nano99 с диагональю экрана 75 дюймов.



Для качества изображения в 8K важно фактическое число пикселей – в 8K матрице новых моделей LG их 33 миллиона пикселей (99 млн. субпикселей). Телевизоры LG NanoCell 8K способны масштабировать контент 2K или 4К в супер-реалистичное изображение 8К, улучшая при этом детализацию и чёткость, понижая уровень «шума» и повышая резкость. Маркировка 8K Ultra HD означает, что устройства обеспечивают чёткость в четыре раза большую, чем у 4K-телевизоров, и в 16 раз большую, чем у HD-моделей.



Интеллектуальные NanoCell телевизоры LG управляются с помощью голосовых команд и могут контролировать компоненты «умного дома» благодаря технологии LG ThinQ. Они поддерживают основные форматы HDR, включая HDR 10 и HLG Pro. Технология Dolby Vision IQ настраивает яркость, цвет и контрастность экрана в зависимости от жанра контента и условий освещения. Инженеры LG не забыли и о любителях спорта: благодаря функции Motion Pro все самые быстрые движения каждого игрока в спортивных соревнованиях видны без размытости и подёргивании картинки.