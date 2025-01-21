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Телевизоры Panasonic с технологией Primary RGB Tandem


21.01.2025 20:34

 

 

В числе новинок модельного ряда Panasonic, которые производитель привёз на выставку CES 2025 – OLED-телевизор Z95B нового поколения. Его особенность – панель повышенной яркости.

 

Добиться улучшения изображения позволила новая технология Primary RGB Tandem Panel; как утверждается в пресс-релизе, точность отображения цветов и яркость увеличены на 40%. Ещё одна отличительная черта новинки – охлаждающая система ThermalFlow.

 

Телевизоры оснащаются интеллектуальными процессорами HCX Pro AI Processor MK II; технологии Dolby Vision IQ и Precision Detail автоматически подстраивают изображение на экране под условия освещённости помещения. Усовершенствована аудиосистема: динамики телевизора излучают звуковые волны не только вперёд, по направлению к зрителю/слушателю, но и в стороны и вверх, формируя более обширную звуковую сцену и создавая иллюзию присутствия в кинозале. Есть поддержка AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC (частота обновления 144 Гц); два из четырёх входов HDMI поддерживают сигнал 4K / 120 Гц. OLED-телевизоры Samsung Z95B разработаны на платформе Amazon Fire TV и будут выпускаться в трёх размерах: с дисплеями диагональю 55, 65 и 77 дюймов.

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