ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Телевизоры Philips MediaSuite: в отеле как дома


27.11.2025 23:55

 

 

Компания Philips обновила линейку фирменных телевизоров MediaSuite серий 6000 и 7000, разработанных специально для гостиниц. В них появились новые функции для онлайн-игр, кинотеатральный звук, динамическая подсветка и др. Эти устройства позволяют постояльцам отелей чувствовать себя в гостиничном номере как дома, не меняя привычек в том, что касается домашних развлечений.

 

Из всех выпускаемых сегодня гостиничных ТВ только Philips MediaSuite предлагают полный пакет мобильных сервисов Google, включая Google Cast: проживающим в отеле открывается доступ к тысячам популярных приложений в Google Play. Производитель при этом гарантирует полную безопасность и конфиденциальность: после того, как гость покидает отель, его персональные данные удаляются автоматически. Удаляется и вся личная информация, включая данные для входа в систему, связанная с использованием Apple AirPlay – причём удаляется немедленно после оформления заказа. Благодаря тройному тюнеру в список доступных каналов могут быть включены кабельные, спутниковые и эфирные. Геймеров новые ТВ MediaSuite порадуют поддержкой облачных игр без необходимости использования консоли: доступ к персональным подпискам на большом экране осуществляется напрямую через облако. Гость может использовать собственный контроллер или взять его в аренду в отеле. 

 

Philips MediaSuite нового поколения оснащаются специально разработанным динамиком для кинотеатрального звучания. По Bluetooth к телевизору можно подключить беспроводные наушники. Ещё одна новая функция – технология динамической подсветки Ambilight (её теперь поддерживают модели серии 6000 с диагональю 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов): в режиме реального времени она меняет цвет и интенсивность в зависимости от происходящего на экране и снижает нагрузку на глаза. Отельеры могут настроить подсветку в соответствии с фирменными цветами бренда, стилем и декором гостиничного номера. Модели серии серии 7000 UltraSlim подходят не только для небольших гостиничных номеров, но и для кают круизных лайнеров. Электронные схемы телевизора надёжно защищены от попадания на них соли, пыли и влаги. Эти ТВ выпускаются в двух вариантах: с разрешением FHD (с экранами 24 и 32 дюйма) и 4K (43, 50, 55 и 65 дюймов).

Связанные новости:
 Басистый «Дракон»  - 22.08.2024 13:44
 В российские отели пришёл Grundig - 28.03.2024 01:56
 ТВ Philips Ambilight 2023 года не поддерживают Philips Hue - 17.07.2023 10:58
 Philips «зашёл» в отели - 25.06.2021 18:43
 Philips говорит «Нет!» пультам ДУ общего пользования - 12.08.2020 12:55
 Телевизоры Philips для гостиничного бизнеса - 13.07.2014 14:00
 Телевизоры Philips серии MediaSuite - 19.06.2014 16:00
 Уютные кресла Berkline Matinee с сабвуферами - 13.08.2010 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007