Телевизоры Philips MediaSuite: в отеле как дома

27.11.2025 23:55

Компания Philips обновила линейку фирменных телевизоров MediaSuite серий 6000 и 7000, разработанных специально для гостиниц. В них появились новые функции для онлайн-игр, кинотеатральный звук, динамическая подсветка и др. Эти устройства позволяют постояльцам отелей чувствовать себя в гостиничном номере как дома, не меняя привычек в том, что касается домашних развлечений.

Из всех выпускаемых сегодня гостиничных ТВ только Philips MediaSuite предлагают полный пакет мобильных сервисов Google, включая Google Cast: проживающим в отеле открывается доступ к тысячам популярных приложений в Google Play. Производитель при этом гарантирует полную безопасность и конфиденциальность: после того, как гость покидает отель, его персональные данные удаляются автоматически. Удаляется и вся личная информация, включая данные для входа в систему, связанная с использованием Apple AirPlay – причём удаляется немедленно после оформления заказа. Благодаря тройному тюнеру в список доступных каналов могут быть включены кабельные, спутниковые и эфирные. Геймеров новые ТВ MediaSuite порадуют поддержкой облачных игр без необходимости использования консоли: доступ к персональным подпискам на большом экране осуществляется напрямую через облако. Гость может использовать собственный контроллер или взять его в аренду в отеле.

Philips MediaSuite нового поколения оснащаются специально разработанным динамиком для кинотеатрального звучания. По Bluetooth к телевизору можно подключить беспроводные наушники. Ещё одна новая функция – технология динамической подсветки Ambilight (её теперь поддерживают модели серии 6000 с диагональю 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов): в режиме реального времени она меняет цвет и интенсивность в зависимости от происходящего на экране и снижает нагрузку на глаза. Отельеры могут настроить подсветку в соответствии с фирменными цветами бренда, стилем и декором гостиничного номера. Модели серии серии 7000 UltraSlim подходят не только для небольших гостиничных номеров, но и для кают круизных лайнеров. Электронные схемы телевизора надёжно защищены от попадания на них соли, пыли и влаги. Эти ТВ выпускаются в двух вариантах: с разрешением FHD (с экранами 24 и 32 дюйма) и 4K (43, 50, 55 и 65 дюймов).