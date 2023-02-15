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Телевизоры Philips: модельный ряд 2023 года


15.02.2023 09:45

 

 

Компания Philips обнародовала информацию о фирменных телевизорах модельного ряда 2023 года. В числе новых разработок – флагман OLED908 с технологией MLA (панель META с массивом микролинз), которая позволяет достичь пиковой яркости в 2100 нит, и встроенной 3.1 аудиосистемой Bowers & Wilkins мощностью 80 Вт. Новый OLED908 будет поддерживать разрешение 4K / 120 Гц (и его игровую версию),  а также технологию VRR и форматы FreeSync Premium и G-Sync. Процессор: P5 седьмого поколения, с искусственным интеллектом; операционная система: Google TV; обновлён пользовательский интерфейс. Фирменная система Ambilight также усовершенствована.

 

Ещё одна новинка – OLED808. Эти телевизоры – без технологии MLA. Они будут оснащаться панелями OLED EX с пиковой яркостью 1000 нит, что позволит им конкурировать с телевизорами LG серии G2 моделей C2 и C3. Вместо 80-ваттных динамиков – аудиосистема мощностью 70 Вт (не B&W); в модели 42” – 50 Вт. К слову, 42-дюймовый OLED808 станет первым в ассортименте Philips OLED-телевизором с такой диагональю. При этом яркость устройств с диагональю 42 и 48 дюймов будет чуть ниже, чем у 55-, 65- и 77-дюймовых ТВ.

 

Mini LED-телевизоры ‘The Xtra' займут в ТВ-линейке Philips место между OLED-устройствами и новым 'The One'. Они будет выпускаться в двух размерах, 55 и 65 дюймов, ожидать их появления в продаже стоит не раньше второй половины 2023 года. Заявленная пиковая яркость: 1000 нит; частота обновления: 120 Гц. Дополнительная информация появится позднее.

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