Телевизоры Séura: яркость 2000 нит

28.09.2021 01:49

В модельном ряду бренда появились устройства с яркостью 2000 нит, предназначенные для домашних кинотеатров, оборудованных на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.



Всепогодные телевизоры Séura серии Full Sun позволяют приспособить под домашний кинотеатр любое открытое пространство, например, веранду или балкон. Устройства с разрешением 4K UHD и поддержкой HDR обеспечивают «картинку» высочайшего качества как в тени, так и на ярком солнце. Диагональ экрана – до 85 дюймов. Защита от воды: IP55. Все телевизоры серии имеют полностью герметичные корпуса, способные выдержать перепад температур от –40° до +60 градусов Цельсия.



К телевизорам Full Sun можно подключить всепогодные саундбары Séura. Телевизоры серии совместимы с фирменными креплениями. Производитель даёт полную гарантию на новинки на два года.