ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Телевизоры Séura: яркость 2000 нит


28.09.2021 01:49

 

 

В модельном ряду бренда появились устройства с яркостью 2000 нит, предназначенные для домашних кинотеатров, оборудованных на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.

 

Всепогодные телевизоры Séura серии Full Sun позволяют приспособить под домашний кинотеатр любое открытое пространство, например, веранду или балкон. Устройства с разрешением 4K UHD и поддержкой HDR обеспечивают «картинку» высочайшего качества как в тени, так и на ярком солнце. Диагональ экрана – до 85 дюймов. Защита от воды: IP55. Все телевизоры серии имеют полностью герметичные корпуса, способные выдержать перепад температур от –40° до +60 градусов Цельсия.

 

К телевизорам Full Sun можно подключить всепогодные саундбары Séura. Телевизоры серии совместимы с фирменными креплениями. Производитель даёт полную гарантию на новинки на два года.

Связанные новости:
 CI: неочевидная «польза» пандемии (часть 2) - 13.05.2021 10:55
 Peerless-AV: исландская сага - 20.04.2021 10:45
 Новый всепогодный телевизор от Seura - 14.08.2020 12:46
 Samsung The Terrace: всепогодные ТВ и саундбар - 25.05.2020 07:20
 Финалисты CEDIA Awards - 13.08.2019 14:00
 Séura: телевизоры для суровых погодных условий - 30.04.2019 15:00
 Seura: умные телевизоры меняют яркость сами  - 02.03.2017 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007