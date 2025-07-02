Телевизоры Skyworth в магазинах «Технопарка»

02.07.2025 14:48

Производитель телевизионной техники компания Skyworth и розничная сеть магазинов «Технопарк» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве: в магазинах сети будут продаваться телевизоры Skyworth, представленные только в «Технопарке» – эксклюзивно – и в собственном интернет-магазине бренда.



В частности, на первом этапе сотрудничества в «Технопарке» можно будет купить телевизоры Skyworth Q67H и Q66H. Это модели среднего ценового сегмента, с улучшенной цветопередачей, высокой контрастностью, голосовым управлением, а также оптической системой Sapphire Crystal. Они оснащаются долговечной 4K QLED+ панелью нового поколения с инновационным QD рефлектором собственной разработки Skyworth. Набор технологий защиты зрения Eye Care в этих ТВ включает в том числе новую технологию глубокого анализа изображения Visual Aid: она при необходимости преобразует цвета, которые люди с нарушениями цветового восприятия могут путать или плохо различать, в цвета, которые они могут воспринимать отчётливо.



Ещё несколько устройств, которые будут представлены только в сети «Технопарк» – это портативный телевизор Skyworth 24PL60G с матовым экраном с диагональю 24 дюйма и встроенным аккумулятором, а также Mini LED модели из линейки Magic Sound: X85G с функцией караоке и геймерский ТВ X87G с частотой обновления 144 Гц.



