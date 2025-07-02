ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Телевизоры Skyworth в магазинах «Технопарка»


02.07.2025 14:48

 

 

Производитель телевизионной техники компания Skyworth и розничная сеть магазинов «Технопарк» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве: в магазинах сети будут продаваться телевизоры Skyworth, представленные только в «Технопарке» – эксклюзивно – и в собственном интернет-магазине бренда.  

 

В частности, на первом этапе сотрудничества в «Технопарке» можно будет купить телевизоры Skyworth Q67H и Q66H. Это модели среднего ценового сегмента, с улучшенной цветопередачей, высокой контрастностью, голосовым управлением, а также оптической системой Sapphire Crystal. Они оснащаются долговечной 4K QLED+ панелью нового поколения с инновационным QD рефлектором собственной разработки Skyworth. Набор технологий защиты зрения Eye Care в этих ТВ включает в том числе новую технологию глубокого анализа изображения Visual Aid: она при необходимости преобразует цвета, которые люди с нарушениями цветового восприятия могут путать или плохо различать, в цвета, которые они могут воспринимать отчётливо.

 

Ещё несколько устройств, которые будут представлены только в сети «Технопарк» – это портативный телевизор Skyworth 24PL60G с матовым экраном с диагональю 24 дюйма и встроенным аккумулятором, а также Mini LED модели из линейки Magic Sound: X85G с функцией караоке и геймерский ТВ X87G с частотой обновления 144 Гц.

Связанные новости:
 Домашний кинотеатр Skyworth…  - 19.06.2025 17:37
 Первые в мире телевизоры с функцией AI Karaoke  - 09.06.2025 12:21
 «М.Видео-Эльдорадо»: лояльным покупателям – лояльные условия - 15.05.2025 14:17
 Шоппинг на сайте Skyworth - 20.03.2025 23:32
 Российские потребители не экономят на качестве - 05.03.2025 22:12
 Первые наушники Dyson – в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» - 13.09.2024 14:30
 Купи телевизор – получи колонку в подарок - 03.09.2024 16:54
 Дни Hisense объявлены в России - 16.06.2023 11:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007