Телевизоры станут ещё умнее – с новым чипом LG Alpha 10

04.10.2023 13:43

Южнокорейские информационные источники подтверждают, что OLED-телевизоры LG Electronics линейки 2024 года будут оснащаться новым процессором, слухи о котором ходят уже давно.



По этим слухам, в LG Electronics разрабатывали новый нейронный аудиовидеопроцессор, условно называемый Alpha 10. Сообщалось, что усовершенствованный чип «умнее» процессоров предыдущего поколения, со значительно бОЛьшим количеством используемых алгоритмов ИИ, а потому способный локально принимать более сложные решения – вместо того, чтобы полагаться на внешние центры обработки данных. Такие возможности всё чаще появляются в современных смартфонах, и аудиовидеорынок давно ждал подобных усовершенствований в сегменте OLED ТВ.



Чип предыдущего поколения, Alpha 9, появился в 2018 году. Каждый год его дорабатывали, внося новые и новые изменения. В моделях OLED-телевизоров LG текущей линейки (C3, G3, M3 и Z3) используется процессор Alpha 9 уже шестого поколения. Специалисты ожидают, что внедрение нового процессора позволит значительно улучшить качество изображения благодаря более совершенным алгоритмам распознавания образов, уменьшения шумов и пр. Предполагается, что улучшения коснутся и качества воспроизведения аудио. Велика вероятность, что Alpha 10 будет официально представлен в рамках выставки CES (январь 2024 года), где LG традиционно анонсирует свою линейку телевизоров, которые планирует выпускать в новом году.



