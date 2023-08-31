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Телевизоры Sylvox для кухни и для бассейна


31.08.2023 12:02

 

 

Одним из экспонентов открывающейся завтра в Берлине выставки IFA 2023 станет компания из КНР Sylvox. Производитель выпускает «умные» телевизоры, а на выставку в том числе привезёт свою новую разработку, портативный влагозащищённый телевизор с диагональю 15,6 дюйма.

 

Sylvox примет участие в выставке IFA впервые: китайская компания рассчитывает заинтересовать своей продукцией европейских потребителей и расширить рынок сбыта. Производитель из КНР специализируется на разработке и выпуске телевизоров и прочих видеоустройств, в том числе для коммерческого сектора. В ассортименте Sylvox в том числе представлены всепогодные телевизоры, а также ТВ для яхт и т.п. На выставочном стенде в рамках IFA компания покажет 15,6-дюймовый портативный телевизор, который можно смотреть, плавая в бассейне (устройство надёжно — IP65 — защищено от попадания внутрь влаги и не тонет); зеркальный телевизор для ванной комнаты Mirror Plus, а также несколько решений для общественных пространств, в том числе дисплей для витрин магазинов, панель Digital Signage яркостью 2000 нит и ещё одна модель ТВ для бассейнов, Pool Pro, с технологией QLED.

 

Ещё одна интересная разработка Sylvox – серия телевизоров для кухни под названием Potato. Это устройства на базе Android с HD-дисплеями диагональю 15,6 дюймов, которые выдвигаются из специального отсека, когда в них возникает необходимость. Поворотный кронштейн позволяет выбрать нужный угол обзора. Управлять телевизором можно с помощью голосовых команд благодаря поддержке голосовых помощников Alexa и Google Assistant — очень полезная опция, которую оценят многие домохозяйки.

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