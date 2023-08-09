Телевизоры TCL C64: цены низкие, экраны большие

09.08.2023 10:39

Компания TCL планирует увеличить свою долю на рынке недорогих 4K QLED телевизоров. На днях производитель представил новую серию ТВ-дисплеев с диагональю от 43 до 85 дюймов. Модели серии C64 с функцией 120 Гц Game Accelerator поддерживают HDR10+, Dolby Vision и Dolby Atmos.

В дополнение к недорогим устройствам этой серии потребителю предлагаются фирменные саундбары из линейки S64. Есть и серия телевизоров более высокой ценовой категории – C74. В неё входят устройства с диагональю 55, 65 и 75 дюймов с технологией Full Array Local Dimming, поддержкой 4K HDR Pro, 240 Гц Game Accelerator и 144 Гц Motion Clarity Pro. Потребителям с ещё более высокой покупательской способностью TCL предлагает продукцию на базе технологии Mini LED. Эти телевизоры характеризуются высоким уровнем контрастности, высокой яркостью и однородностью изображения. Mini LED ТВ выпускаются в фирменной серии C84 и комплектуются дисплеями с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками OMDIA, в 2022 году TCL занимала второе место в мире по выпуску телевизоров (и первое место по производству ТВ на базе Android). Кроме того, TCL вышла на первое место на рынке 98-дюймовых ТВ-дисплеев. В течение 2023 компания планирует расширить серию XL, дополнив её моделями на базе технологий Mini LED и QLED с диагоналями от 65 до 98 дюймов.



