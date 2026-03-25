Телевизоры TCL: новинки российского рынка

25.03.2026 12:46

Новую линейку фирменных телевизоров и аудиосистем представила компания TCL. Устройства появятся в продаже в России в 2026 году. Участникам презентации, в частности, показали телевизоры нового поколения с технологиями RGB-Mini LED и SQD-Mini LED; последняя представляет собой усовершенствованную фирменную систему высокоплотной подсветки экрана, которая обеспечивает более точное управление светом и цветом.



Телевизоры TCL с этой технологией могут передавать даже самые мелкие детали в ярких и в тёмных сценах. Одновременное использование технологии Super QLED и фильтра UltraColor позволяет отображать ультра чистый белый свет, а цветовую гамму удалось расширить до 100% цветового пространства BT.2020. Флагманы новой линейки – устройства серии X11L, с более чем 20000 зонами локального затемнения. Эти телевизоры выпускаются с экранами, размер которых по диагонали составляет 75, 85 и 98 дюймов. Особняком стоит 163-дюймовый телевизор 163X11L. Его пиковая яркость составляет 10000 нит, а контрастность «практически бесконечна» (цитата из пресс-релиза) благодаря использованию более чем 24 миллионов самосветящихся светодиодов.



Телевизоры с технологией SQD-Mini LED представлены в премиальной серии C8L: в них количество зон локального затемнения достигает 4000, а яркость – 6000 нит; доступные диагонали: 65, 75, 85 и 98 дюймов. Ещё одно перспективное направление развития – RGB-Mini LED. Эта технология подсветки экрана отличается от традиционных: раздельная (по цветам) подсветка позволяет более точно управлять цветом и повышает насыщенность изображения. Технология, в частности, применяется в телевизорах TCL серий RM9L и RM7L. К устройствам на базе технологии QD-Mini LED (подсветка Mini LED в сочетании с технологией квантовых точек) относятся телевизоры серий A400 Pro и A400M (так называемые интерьерные модели, с ультратонкими декоративными рамками), C6K и P8L. В сегменте QLED-моделей TCL предлагает российским потребителям серии P7L, S5K и S4K.



Из показанных на презентации аудиорешений стоит отметить беспроводную систему Z100 с технологией Dolby Atmos FlexConnect, автоматически оптимизирующей звуковое поле и синхронизирующей работу телевизора и колонок. Конфигурация системы: 1.1.1, мощность до 170 Вт; объединив до четырёх колонок и подключив к ним фирменный сабвуфер Z100-SW, можно получить комплект домашнего кинотеатра Dolby Atmos. Также на презентации были представлены новые модели саундбаров: 7.1.2-канальный Q85K (разработан совместно с Bang & Olufsen) – с 16 динамиками, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X; 5.1-канальный S65K с входящими в комплект беспроводным сабвуфером и тыловыми колонками мощностью до 580 Вт; «дизайнерский» 3.1.2-канальный A65K. Все саундбары – с поддержкой HDMI eARC и Bluetooth и возможностью управления через мобильное приложение.



