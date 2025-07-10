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Телевизоры TCL: технология QD-Mini и звук Bang & Olufsen


10.07.2025 23:35

 

 

Новая серия телевизоров TCL – линейка премиального уровня C8K. Входящие в неё устройства имеют ультратонкие корпуса, оснащаются экранами CrystGlow HVA на базе технологии QD-Mini и акустическими системами производства Bang & Olufsen.

 

У экранов CrystGlow HVA высокая контрастность (до 7000:1) и низкий коэффициент отражения, благодаря чему пользователь может рассчитывать на очень чёткую картинку даже при ярком освещении, а также насыщенные цвета и глубокую детализацию. Высоким качеством изображения телевизоры TCL C8K «обязаны» также большому количеству зон локального затемнения (до 2880) и фирменной технологии устранения ореолов. Настройка «картинки» на уровне пикселей в зависимости от контента происходит благодаря мощному процессору TSR AiPQ и алгоритмам искусственного интеллекта.

 

Телевизоры C8K поддерживают собственную частоту обновления 144 Гц и технологию Game Accelerator 288 VRR, то есть все современные игровые платформы. Интеллектуальная мультимедийная платформа TCL с режимами «AI-Кино», «AI-Игры», «AI-Офис» и «AI-Искусство» обеспечивает постоянное самообучение системы, адаптируясь под стиль и предпочтения пользователя, и улучшает качество изображения и звука. Режим Art Gallery даёт доступ к более чем 100000 произведений искусства, которые могут быть выведены на экран телевизора; предусмотрена возможность отображения видео со звуковым сопровождением: шумом дождя, леса, горящего камина и др. Есть поддержка Google Cast, AirPlay 2, Chromecast и HDM. За чистоту, объёмность и детализацию звука «отвечает» аудиосистема Bang & Olufsen с выделенным верхним каналом и удобным интерфейсом Beosonic. Корпуса телевизоров – безрамочные. В новую серию входят устройства с экранами с диагональю 65, 75 и 85 дюймов.

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