Телевизоры Toshiba двух новых линеек появились в России

13.02.2024 12:38

Toshiba TV выводит на российский рынок две новые линейки телевизоров. Это серии C350ME (с диагоналями 43, 50, 55, 65, 75 дюймов) и V35ME (с диагоналями 32 и 43 дюйма).



Устройства серии V35ME – компактные «умные» телевизоры. Небольшие размеры (диагональ 32 или 43 дюйма) позволяют разместить ТВ в любой комнате. Процессор REGZA Engine ZR обеспечивает высокое качество изображения, а система оптимизации Picture Optimizer подбирает оптимальное соотношение тени, яркости и цвета, соответствующим образом корректируя отображаемую на экране «картинку». Высокая контрастность достигается благодаря технологии Contrast Booster, а чистота и точность звучания – с помощью технологии REGZA Power Audio. Телевизоры V35ME оснащаются парой направленных динамиков; музыку можно воспроизводить со смартфона, по Bluetooth.



Ещё одна новая для российских потребителей линейка – C350ME. Это 4K-телевизоры с диагональю от 43 до 75 дюймов, с DLED-подсветкой экрана и технологиями Al Picture Optimizer, Super Contrast Booster и Color Re-master; последняя восстанавливает исходные цвета. В моделях с диагональю 75 дюймов есть функция Ultimate Motion – она уменьшает эффект размытости в динамичных сценах. Поддерживаются HDR видео, Dolby Vision и Dolby Atmos; есть режим «Спорт» и специальный игровой режим Quick с оптимизированной технологией управления памятью FIFO – он минимизирует задержку ввода и поддерживает ALLM, VRR и eARC. Управлять телевизорами можно с помощью голосовых команд.



