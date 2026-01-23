ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Телевизоры Toshiba повышенной интеллигентности


23.01.2026 11:24

 

 

Ещё один крупный производитель телевизоров отчитался об участии в выставке CES 2026, проходившей в Лас-Вегасе с 6 по 9 января: компания Toshiba демонстрировала усовершенствованную платформу REGZA Intelligence, использующую искусственный интеллект для повышения качества изображения и звука и оптимизации поиска и просмотра. 

 

Как сообщается в опубликованном пост-релизе, «основная цель REGZA Intelligence – обеспечить максимальное погружение в происходящее на экране и упростить навигацию в постоянно растущем потоке видеоконтента». Для этого разработчики Toshiba используют, в частности, голосовой ИИ-навигатор AI Voice Navigator Neo с функцией идентификации говорящего. Распознав пользователя, навигатор автоматически переключается на соответствующий профиль; анализируя историю просмотра, настройки профиля и контекст, он предугадывает, что заинтересует пользователя в следующий раз. Аудиосистема с эффектом погружения REGZA Immersive Audio – это встроенная 5.1.2-канальная система телевизора и отдельный тыловой саундбар, который подключается по Bluetooth LE Audio с низкой задержкой. 

 

Ещё одна передовая технология – экран с подсветкой ZR RGB MiniLED на базе движка REGZA Engine ZRα. Благодаря независимому управлению красными, зелеными и синими светодиодами достигается более высокий уровень чистоты цвета и яркости и более широкий цветовой охват. Система оптимизации цвета в RGB-подсветке анализирует каждую сцену и направленно управляет цветами на каждом участке экрана. «Различая отражённый и излучаемый самим устройством свет, процессор точно воспроизводит цвет, яркость и текстуру, а тонкая 108-битная цветовая градация обеспечивает высокую детализацию и реалистичность».

Связанные новости:
 Hisense: итоги CES 2026 - 21.01.2026 21:27
 Большой картинке – большой звук  - 16.01.2026 13:04
 Технологии Toshiba: REGZA Intelligence - 23.12.2025 18:16
 Новые модели Toshiba TV на российском рынке - 22.07.2025 14:08
 Искусcтвенный интеллект в телевизорах Toshiba - 31.03.2025 11:24
 Новые саундбары Toshiba в продаже в России - 04.04.2024 14:08
 Телевизоры Toshiba двух новых линеек появились в России - 13.02.2024 12:38
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007