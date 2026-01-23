Телевизоры Toshiba повышенной интеллигентности

23.01.2026 11:24

Ещё один крупный производитель телевизоров отчитался об участии в выставке CES 2026, проходившей в Лас-Вегасе с 6 по 9 января: компания Toshiba демонстрировала усовершенствованную платформу REGZA Intelligence, использующую искусственный интеллект для повышения качества изображения и звука и оптимизации поиска и просмотра.



Как сообщается в опубликованном пост-релизе, «основная цель REGZA Intelligence – обеспечить максимальное погружение в происходящее на экране и упростить навигацию в постоянно растущем потоке видеоконтента». Для этого разработчики Toshiba используют, в частности, голосовой ИИ-навигатор AI Voice Navigator Neo с функцией идентификации говорящего. Распознав пользователя, навигатор автоматически переключается на соответствующий профиль; анализируя историю просмотра, настройки профиля и контекст, он предугадывает, что заинтересует пользователя в следующий раз. Аудиосистема с эффектом погружения REGZA Immersive Audio – это встроенная 5.1.2-канальная система телевизора и отдельный тыловой саундбар, который подключается по Bluetooth LE Audio с низкой задержкой.



Ещё одна передовая технология – экран с подсветкой ZR RGB MiniLED на базе движка REGZA Engine ZRα. Благодаря независимому управлению красными, зелеными и синими светодиодами достигается более высокий уровень чистоты цвета и яркости и более широкий цветовой охват. Система оптимизации цвета в RGB-подсветке анализирует каждую сцену и направленно управляет цветами на каждом участке экрана. «Различая отражённый и излучаемый самим устройством свет, процессор точно воспроизводит цвет, яркость и текстуру, а тонкая 108-битная цветовая градация обеспечивает высокую детализацию и реалистичность».



