Телевизоры Toshiba с «Алексой»

20.05.2020 11:47

Toshiba начала отгрузки телевизоров серии WK3, которые относятся к категории бесконтактных: встроенный виртуальный помощник Alexa позволяет управлять этими устройствами, отдавая голосовые команды.

ТВ этой серии имеют диагональ 24 и 32 дюйма. Голосовое управление предусматривает возможность включения и выключения устройства, переключения каналов, изменения уровня громкости, программирования будильника и доступа к прогнозу погоды.

Небольшой размер экрана объясняется тем, что телевизоры серии WK3 предназначены для установки на кухне, в спальне и т.д. – они не являются основными устройствами для регулярного просмотра ТВ-программ, фильмов и пр.