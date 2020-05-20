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Телевизоры Toshiba с «Алексой»


20.05.2020 11:47

 

 

Toshiba начала отгрузки телевизоров серии WK3, которые относятся к категории бесконтактных: встроенный виртуальный помощник Alexa позволяет управлять этими устройствами, отдавая голосовые команды.

 

ТВ этой серии имеют диагональ 24 и 32 дюйма. Голосовое управление предусматривает возможность включения и выключения устройства, переключения каналов, изменения уровня громкости, программирования будильника и доступа к прогнозу погоды.

 

Небольшой размер экрана объясняется тем, что телевизоры серии WK3 предназначены для установки на кухне, в спальне и т.д. – они не являются основными устройствами для регулярного просмотра ТВ-программ, фильмов и пр.

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