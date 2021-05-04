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Теперь и в России: Pro-Ject Phono Box RS2


04.05.2021 08:43

 

 

Новая модель фонокорректора премиум-класса производства компании Pro-Ject появилась на российском рынке. Phono Box RS2 – флагман модельного ряда австрийского бренда; теперь его можно официально купить и в нашей стране.

 

Фонокорректор выполнен полностью на дискретных компонентах. Балансная схема эффективно устраняет шумы и расширяет динамический диапазон звука. В Pro-Ject Phono Box RS2 используется двойная пассивная коррекция для стандартов RIAA и DECСA, принятых в музыкальной индустрии. Устройство оснащается балансными XLR и небалансными RCA входами и выходами. Шасси – стальное, с алюминиевыми внешними панелями, благодаря чему фонокорректор отлично защищён от внешних электрических помех и вибраций.

 

Конструкторы предусмотрели широкий диапазон регулировки коэффициента усиления: от 40 дБ до 70 дБ. Входное сопротивление фонокорректора можно плавно регулировать с помощью потенциометра. В силу особенностей конструкции у звукоснимателей всегда есть некоторая несогласованность: для её корректировки в Phono Box RS2 используется (впервые) отдельный регулятор, работающий в диапазоне +/- 2 дБ; при желании эту функцию можно отключить.

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