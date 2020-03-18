Тернистый путь LG Signature

18.03.2020 07:00

Массовое производство давно ожидаемых «рулонных» (сворачиваемых) телевизоров LG Signature, похоже, затягивается на неопределённое время. Компания представила прототип устройства на выставке CES 2019 и обещала начать продажи уже к концу года.

По сообщениям компетентных источников, причина многократных отсрочек – в дефиците OLED-панелей, необходимых LG Display для выпуска ТВ нового типа. Стекло для этих панелей очень тонкое (0,2 мм) и хрупкое; производственные потери оказались очень велики. Инженеры компании рассматривают возможность использования вместо стекла более гибкого полиамида; выходом из создавшегося положения теоретически может стать и нанесение тонкого слоя полиамида на стеклянную поверхность, но последний вариант пока вызывает большие сомнения специалистов – высокие температуры, без которых невозможен этот производственный процесс, могут повредить пластик.

Прототип ТВ со сворачиваемым экраном представила и компания Sharp, однако японский производитель ясно дал понять, что о массовом производстве не придётся говорить ещё очень долго, поскольку технология далека от совершенства — это со всей очевидностью доказала неудача Samsung с его Galaxy Fold, а теперь подтверждает и LG Display.