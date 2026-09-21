ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Терракотовый Ruark и синий Devialet


21.09.2026 23:38

 

 

Компания Ruark выпустила к собственному сорокалетию фирменный компактный радиоприёмник R1S в новой отделке «терракота», а бренд Devialet показал в новом свете фирменный синий цвет…

 

Терракотовый Ruark R1S – это не очередное дополнение к имеющимся серому, кремовому и угольному цветам. Приёмник в такой отделке будет выпущен ограниченной партией. Помимо нестандартного цвета корпуса, он отличается от «базы» патинированной декоративной решёткой. Функционально устройство всё то же – с полнодиапазонным динамиком NS+, встроенным усилителем класса AB, поддержкой Spotify Connect, Amazon Music и Deezer, беспроводного подключения по Bluetooth, FM, DAB и DAB+ и Интернет-радио через тюнер SmartRadio. Через порт USB-C можно подзарядить смартфон; есть переключаемый аналоговый линейный вход и 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников.  

 

Новая отделка колонки Devialet Phantom Ultimate 98 dB – «пульсирующий синий» оттенок 5011 по шкале RAL. Это фирменный цвет Devialet, но в данном случае есть ряд особенностей: на боковых панелях акустической системы комбинируются матовые и глянцевые участки, а прозрачное лаковое покрытие придаёт краске зеркальный блеск. Приобрести громкоговоритель можно в комплекте с фирменной подставкой Tree в том же цвете. Характеристики системы: частотный отклик 18 Гц – 25 кГц, максимальный уровень звукового давления 98 дБ. Колонка может использоваться как отдельное устройство, в стереопаре или в составе системы «мультирум». Встроенный усилитель ADH New-Gen – гибридный (Class A и Class D); технология Speaker Active Matching, адаптирует аудиосигнал в режиме реального времени, а технология Heart Bass Implosion обеспечивает глубокие басы, нетипичные для акустики такого размера. Колонка управляется через приложение Devialet app, поддерживает AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect и UPnP, имеет сертификацию Roon Ready. Есть режимы «Музыка», «Подкасты», «Кино» и «Нейтральный», шестиполосный эквалайзер и функция подавления басов Bass Reducer.

Связанные новости:
 500 на 40: юбилейный Ruark - 13.07.2026 15:16
 116 дюймов ярких красок: Hisense 116UXQ - 14.10.2025 13:32
 Превзойти себя: Devialet Phantom Ultimate - 17.09.2025 17:15
 Дешёвый Technics – радость виниломана - 11.09.2025 12:30
 Ретро в новых цветах - 07.05.2025 15:46
 Мощно, сине, глубоко. Devialet Phantom II 98 dB - 28.06.2023 09:49
 «Капсула Мини»: зелень, синь и терракота - 25.11.2021 20:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007