Терракотовый Ruark и синий Devialet

21.09.2026 23:38

Компания Ruark выпустила к собственному сорокалетию фирменный компактный радиоприёмник R1S в новой отделке «терракота», а бренд Devialet показал в новом свете фирменный синий цвет…



Терракотовый Ruark R1S – это не очередное дополнение к имеющимся серому, кремовому и угольному цветам. Приёмник в такой отделке будет выпущен ограниченной партией. Помимо нестандартного цвета корпуса, он отличается от «базы» патинированной декоративной решёткой. Функционально устройство всё то же – с полнодиапазонным динамиком NS+, встроенным усилителем класса AB, поддержкой Spotify Connect, Amazon Music и Deezer, беспроводного подключения по Bluetooth, FM, DAB и DAB+ и Интернет-радио через тюнер SmartRadio. Через порт USB-C можно подзарядить смартфон; есть переключаемый аналоговый линейный вход и 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников.



Новая отделка колонки Devialet Phantom Ultimate 98 dB – «пульсирующий синий» оттенок 5011 по шкале RAL. Это фирменный цвет Devialet, но в данном случае есть ряд особенностей: на боковых панелях акустической системы комбинируются матовые и глянцевые участки, а прозрачное лаковое покрытие придаёт краске зеркальный блеск. Приобрести громкоговоритель можно в комплекте с фирменной подставкой Tree в том же цвете. Характеристики системы: частотный отклик 18 Гц – 25 кГц, максимальный уровень звукового давления 98 дБ. Колонка может использоваться как отдельное устройство, в стереопаре или в составе системы «мультирум». Встроенный усилитель ADH New-Gen – гибридный (Class A и Class D); технология Speaker Active Matching, адаптирует аудиосигнал в режиме реального времени, а технология Heart Bass Implosion обеспечивает глубокие басы, нетипичные для акустики такого размера. Колонка управляется через приложение Devialet app, поддерживает AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect и UPnP, имеет сертификацию Roon Ready. Есть режимы «Музыка», «Подкасты», «Кино» и «Нейтральный», шестиполосный эквалайзер и функция подавления басов Bass Reducer.