The Cinema Designer возвращается. Без CEDIA.

11.07.2022 10:44

Разработчики софта для проектирования домашних кинозалов The Cinema Designer объявили о возобновлении работы своей команды в прежнем составе и под прежним названием – после того, как в 2018 году компания была куплена ассоциацией CEDIA, а название её продукции изменилось на The CEDIA Designer.



Напомним: The Cinema Designer (TCD) – первый в мире интерактивный веб-инструмент для проектирования домашних кинозалов. На сайт TCD загружается информация (технические характеристики, габариты и пр.) о продукции различных аудио-видео брендов; она позволяет создавать проекты домашнего кинозала без долгих поисков в сети нужных данных (в том числе изображений, 3D-моделей и т.п.). В связи с произошедшими изменениями у The Cinema Designer сменился электронный адрес (URL). А ещё за это время в TCD появились данные о продукции таких брендов, как D-BOX, Home Cinema Glass, M+K Sound, Ascendo и др.

Команда TCD обещает инсталляторам активность в соцсетях, где будут публиковаться самые свежие новости, а также возобновляет рассылку информационных писем – с релизами новых продуктов, отраслевых новостей, примерами проектов, датами тренингов и пр. Инсталляторов, которые хотят рассказать о реализованных ими проектах, приглашают присылать их описания и чертежи в отдел маркетинга TCD.



