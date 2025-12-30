T.H.E. Show Vegas 2026: фальстарт

30.12.2025 13:50

Юбилейная выставка T.H.E. Show Vegas 2026, которая должна была проходить с 9 по 11 января, перенесена на другие даты (которые пока не определены). Причина – «непредвиденные обстоятельства».



Речь идёт о проблемах, связанных с запланированным местом проведения выставки – отелем Tuscany Suites and Casino: там передумали принимать участников T.H.E. Show Vegas. Организаторы старейшей в США выставки аудиоаппаратуры High End класса, которая в будущем года должна состояться в 30-й раз, ищут новую площадку, после чего объявят о новых датах мероприятия.



Сообщается, что организаторы «полны решимости продолжить работу» на площадке, «которая соответствует уровню и масштабу события и ожиданиям участников и посетителей». Уже приобретённые билеты не аннулируются и будут действительны. В качестве извинения организаторы обещают осуществить апгрейд билетов и предложить их обладателям расширенные возможности: те, кто купил билет на один день, смогут посетить выставку дважды, у обладателей билетов, дающих право на два дня посещения, будет возможность приходить на мероприятие каждый день.