ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

T.H.E. Show возвращается в марте


17.02.2026 14:59

 

 

Выставка T.H.E. (Total HiFi Experience) Show Las Vegas возвращается: организаторы нашли для неё новый «дом» и объявили даты проведения мероприятия: с 20 по 22 марта.

 

Напомним: выставка традиционно проходит в январе, однако в этом году мероприятие было отменено – из-за того, что принимающая площадка, гостиница Tuscany Suites and Casino, отказалась от сотрудничества. Новым местом проведения станет Alexis Park Resort (к слову, именно в нём 30 лет назад состоялось первое T.H.E. Show). Выставка пройдёт в 30-й раз и будет посвящена памяти её создателя Ричарда Бирса (Richard Beers). Посетители увидят продукцию более 60 брендов High End аудиотехники, смогут принять участие в развлекательных мероприятиях; впервые в рамках T.H.E. Show будут демонстрироваться винтажные аппараты – выставка «прирастёт» тематической экспозицией T.H.E. Vintage Lounge.

 

Ожидаются большие перемены и новые инициативы и партнёрства: организаторы будут продолжать «преодолевать разрыв между Hi-Fi, живой музыкой и кино, чтобы просуществовать ещё 30 лет в соответствии с меняющимся миром». Билеты на все мероприятия T.H.E. Show уже продаются на официальном сайте. Тем, кто уже купил их, планируя посетить отменённую январскую выставку, бесплатно повысят категорию билета.

Связанные новости:
 Юбилей за юбилеем - 30.01.2026 16:04
 T.H.E. Show Vegas 2026: фальстарт - 30.12.2025 13:50
 «АудиоСаммит-2026» пройдёт в апреле - 08.12.2025 13:55
 Март не занимать! - 19.11.2025 20:36
 На юбилей в оранжевом - 01.08.2025 12:08
 High End Munich 2024: две недели до открытия - 27.04.2024 17:19
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007