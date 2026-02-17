T.H.E. Show возвращается в марте

17.02.2026 14:59

Выставка T.H.E. (Total HiFi Experience) Show Las Vegas возвращается: организаторы нашли для неё новый «дом» и объявили даты проведения мероприятия: с 20 по 22 марта.



Напомним: выставка традиционно проходит в январе, однако в этом году мероприятие было отменено – из-за того, что принимающая площадка, гостиница Tuscany Suites and Casino, отказалась от сотрудничества. Новым местом проведения станет Alexis Park Resort (к слову, именно в нём 30 лет назад состоялось первое T.H.E. Show). Выставка пройдёт в 30-й раз и будет посвящена памяти её создателя Ричарда Бирса (Richard Beers). Посетители увидят продукцию более 60 брендов High End аудиотехники, смогут принять участие в развлекательных мероприятиях; впервые в рамках T.H.E. Show будут демонстрироваться винтажные аппараты – выставка «прирастёт» тематической экспозицией T.H.E. Vintage Lounge.



Ожидаются большие перемены и новые инициативы и партнёрства: организаторы будут продолжать «преодолевать разрыв между Hi-Fi, живой музыкой и кино, чтобы просуществовать ещё 30 лет в соответствии с меняющимся миром». Билеты на все мероприятия T.H.E. Show уже продаются на официальном сайте. Тем, кто уже купил их, планируя посетить отменённую январскую выставку, бесплатно повысят категорию билета.