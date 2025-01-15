Theory Audio Design: контроллеры АС нового поколения

15.01.2025 09:39

Новые контроллеры Theory Audio Design доступны для заказа: доставку организует российский дистрибьютор, компания MMC. Theory DLC-250.4d, DLC-1500.4d и DLC-250.8 передают аудиосигнал по IP, поддерживают до восьми каналов распределённого звука, совместимы с Dante и AES67.



Контроллеры (они же – многоканальные усилители, матричные коммутаторы и DSP-процессоры) Theory DLC-250.4d, DLC-1500.4d и DLC-250.8 предназначены для управления громкоговорителями, входящими в состав систем распределённого аудио. Их можно использовать как в домашних, так и в коммерческих инсталляциях. Управление осуществляется традиционным проводным (TCP/IP) способом или по Wi-Fi, через встроенную точку доступа).



Модели Theory Audio Design DLC-250.4d и DLC-1500.4d – четырёхканальные. Мощность первого устройства – 250 Вт / 4, 8 или 16 Ом на пару каналов или 125 Вт / 4,8 или 16 Ом при полностью нагруженных каналах; второго – 3000 Вт (1500 Вт / 4 или 8 Ом на каждую пару каналов или 800 Вт / 2 или 4 Ом на канал при полной загрузке каналов). В комплект поставки DLC-250.4d входит крепление для установки в монтажный шкаф: в одно стандартное гнездо можно установить один или два DLC-250.4d; дополнительно можно приобрести крепление для установки устройства на плоскую поверхность (например, на консоль под телевизором). Восьмиканальный Theory DLC-250.8 – идеальное решение для систем распределённого аудио / окружающего звучания, где не требуется поддержка Dante и AES67, но используется большее количество громкоговорителей. Мощность – та же, что у DLC-250.4d. Производитель рекомендует использовать DLC-250.4d для комплектов домашнего кинотеатра и surround-систем конфигурации 3.1 и выше; DLC-250.8 – для систем 7.1 и выше; DLC-1500.4d рассчитан на кинозалы большой площади и использование с акустическими системами и сабвуферами профессионального уровня.



