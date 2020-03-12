Theory Audio Design: официальный старт продаж в России

12.03.2020 11:18

Компания MMS Cinema объявила о начале продаж в России продукции компании Theory Audio Design. Все устройства, представленные на сегодня в ассортименте производителя, доступны для заказа.

Создатель бренда Theory Audio Design – Пол Хэйлз (Paul Hales), глава компании Pro Audio Technology. Уникальность устройств Theory Audio Design заключается в сочетании премиального качества звучания, стильного дизайна, широкого функционала и возможностей тонкой настройки. В ассортименте компании представлены саундбары, многофункциональная акустика, сабвуферы, контроллеры акустических систем и готовые кинотеатральные комплекты, а в скором времени начнётся выпуск встраиваемых громкоговорителей.

В категории «саундбары» в настоящее время выпускаются три пассивные трёхканальные модели: Sb 65, Sb 75 и Sb 85, подходящие для использования с телевизорами с соответствующей диагональю. Каждый саундбар оснащается шестью СЧ/НЧ-динамиками (диаметр 5”) и тремя компрессионными «пищалками» (1,4”); модели Sb 75 и Sb 85 – с фазоинверторами; звуковое давление – до 124 дБ. Модель Sb 25 – многофункциональная акустическая система, в равной степени эффективная при фоновой озвучке помещений или в составе премиального домашнего кинотеатра. Она оснащается такими же динамиками, что и саундбары Theory Audio Design (2 х 127 мм и 1 х 36 мм) и может создавать давление до 117 дБ. Сабвуферы представлены двумя моделями: Sub 12 и Sub 15 (пассивные, диаметр динамиков 12 и 15 дюймов соответственно). На переднюю панель корпусов выведенеы по два порта фазоинвертора.

Об уникальном девятиканальном усилителе-контроллере ALC-1809 мы писали некоторое время назад. Он имеет широчайшие возможности настройки, доступные даже начинающему инсталлятору.

Компоненты Theory Audio Design будут представлены на стенде компании MMS Cinema на выставке Hi-Fi & High End Show в комнате 714 (Москва, отель «Бородино», 3-5 апреля).