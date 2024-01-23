ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Theory Audio Design sb25aw – универсальная, как швейцарский армейский нож


23.01.2024 11:38

 

 

Американская компания Theory Audio Design начала поставки новой акустической системы – многофункциональной настенной колонки sb25aw, всепогодной версии (4 Ом или 70 В / 100 В) фирменной модели sb25.

 

Корпус громкоговорителя сделан из алюминия и нержавеющей стали. Перфорированный гриль – также стальной. Колонка устанавливается практически вплотную к стене; предусмотрена возможность использования кронштейнов сторонних производителей – для этого на задней панели акустической системы имеются отверстия для крепёжных элементов. В ассортименте выпускаемых Theory Audio Design аксессуаров имеется специальная монтажная рамка для установки колонки на твёрдые поверхности или для крепления её к вертикальным опорам и столбикам, а также настольная подставка; с помощью последней sb25aw можно разместить на столе, полке, микшерном пульте и пр. – вертикально или горизонтально. Универсальный монтажный адаптер (Universal Mount Adapter) ещё больше расширяет возможности установки колонки.

 

Пол Хейлз (Paul Hales), руководитель компании и главный разработчик, утверждает, что «в распоряжении интеграторов никогда ранее не оказывался столь же компактный, но мощный громкоговоритель, универсальный, как швейцарский армейский нож». Глубина колонки – менее четырёх дюймов (9,7 см). Драйверы: пара пятидюймовых фирменных низкочастотников и высокочастотный компрессионный твитер 1,4". Производитель рекомендует устанавливать sb25aw на террасах, в патио, возле открытых бассейнов; новинка подходит для использования в барах, ресторанах, гостиницах, на яхтах и т.п.

Связанные новости:
 PRO SR-2408iw: архитектурная АС премиального уровня - 07.09.2023 08:44
 Theory Professional: эстетика высоких технологий - 14.06.2023 14:50
 Hi-Fi & High End Show: премьера MMS Cinema - 12.10.2022 09:09
 Новый сетевой усилитель/контроллер Theory - 14.04.2022 14:17
 Акустические амбиции Pro Audio Technology - 04.10.2021 10:32
 Первая «встройка» Theory Audio Design - 16.06.2021 12:45
 Больше новинок от Pro Audio Technology - 27.08.2019 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007