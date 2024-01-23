Theory Audio Design sb25aw – универсальная, как швейцарский армейский нож

23.01.2024 11:38

Американская компания Theory Audio Design начала поставки новой акустической системы – многофункциональной настенной колонки sb25aw, всепогодной версии (4 Ом или 70 В / 100 В) фирменной модели sb25.



Корпус громкоговорителя сделан из алюминия и нержавеющей стали. Перфорированный гриль – также стальной. Колонка устанавливается практически вплотную к стене; предусмотрена возможность использования кронштейнов сторонних производителей – для этого на задней панели акустической системы имеются отверстия для крепёжных элементов. В ассортименте выпускаемых Theory Audio Design аксессуаров имеется специальная монтажная рамка для установки колонки на твёрдые поверхности или для крепления её к вертикальным опорам и столбикам, а также настольная подставка; с помощью последней sb25aw можно разместить на столе, полке, микшерном пульте и пр. – вертикально или горизонтально. Универсальный монтажный адаптер (Universal Mount Adapter) ещё больше расширяет возможности установки колонки.



Пол Хейлз (Paul Hales), руководитель компании и главный разработчик, утверждает, что «в распоряжении интеграторов никогда ранее не оказывался столь же компактный, но мощный громкоговоритель, универсальный, как швейцарский армейский нож». Глубина колонки – менее четырёх дюймов (9,7 см). Драйверы: пара пятидюймовых фирменных низкочастотников и высокочастотный компрессионный твитер 1,4". Производитель рекомендует устанавливать sb25aw на террасах, в патио, возле открытых бассейнов; новинка подходит для использования в барах, ресторанах, гостиницах, на яхтах и т.п.



