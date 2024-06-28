Theory Audio для всепогодных инсталляций

28.06.2024 17:19

Компания Theory Audio Design адаптировала динамики собственной разработки, которыми комплектуются фирменные сабвуферы и встраиваемые в потолок акустические системы: теперь ими можно оснащать устройства, предназначенные для использования в том числе на открытом воздухе.



Первыми моделями новой всепогодной серии Bollard стали ландшафтная акустическая система ic6-Bollard и сабвуфер iws12-Bollard. Колонка ic6-Bollard оснащается 6,5-дюймовым широкополосным драйвером: его звучание характеризуется мощным басом, отличным разрешением и широкой дисперсией. Корпус – из нержавеющей стали оттенка Dark Chocolate; по желанию заказчика громкоговорители можно окрасить в любой цвет. Производитель заявляет, что на базе ic6-Bollard можно создавать многокомпонентные аудиосистемы, используя одновременно десятки, а то и сотни громкоговорителей. Встроенный в колонку переключаемый трансформатор (70 В / 100 В) управляется фирменным четырёхканальным контроллером DLC-250.4d: к последнему можно подключать до 16 16-омных громкоговорителей Theory Audio – в режиме Lo-Z, или до 64 – в режиме Hi-Z.



Ещё одна новинка – сабвуфер iws12-Bollard. Он создан на базе фирменного 12-дюймового длинноходного басового драйвера (с четырёхдюймовой звуковой катушкой) мощностью 1400 Вт. Этими динамиками оснащаются встраиваемые сабвуферы Theory iws12-6 и iws12-9, а теперь динамик можно использовать и для всепогодных инсталляций – в варианте iws12-Bollard. В продаже обе новинки появятся в конце четвёртого квартала 2024 года. Информации о ценах пока нет.



