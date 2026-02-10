ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Theory Professional: будет громко


10.02.2026 18:53

 

 

Основатель компаний Theory Audio Design и Pro Audio Technology Пол Хейлз (Paul Hales) на проходившей недавно в Барселоне выставке ISE 2026 показал свою новую разработку – громкоговоритель с «экстремальной мощностью» Theory Professional SR-221.3. Пока это прототип, но заявленные характеристики сулят новинке громкий успех.

 

Продукция Theory Audio Design и Pro Audio Technology предназначена для домашнего применения. Она дорогая, но результат того стоит. Бренд Theory Professional был создан пару лет назад с целью предложить уникальные акустические решения, разрабатываемые Хейлзом, интеграторам, которые работают с корпоративным сектором. В числе таких решений – линейка инсталляционной акустики SR (от “sound reinforcement”, «звукоусиление»), в которую входят восемь моделей АС, в том числе четыре сабвуфера. Отличительная черта этих устройств, помимо высокого качества звука – компактность и универсальность. Колонки можно устанавливать стационарно или перемещать с помощью роликов или на тележке, они эргономичны, но главное – их мощность, благодаря которой громкоговорители серии SR конкурируют с продукцией, давно занявшей эту нишу рынка.

 

Показанный на выставке SR-221.3 представляет собой полнодиапазонную акустическую систему с АЧХ 27 Гц – 20 кГц (-3 дБ), SPL до 140 дБ и ультрашироким покрытием 170° × 60°. Драйверы: два басовика 21”, четыре СЧ-динамика 10” и пятидюймовый широкополосный компрессионный драйвер с кольцевым радиатором. Ожидается, что первые такие громкоговорители отправятся к заказчикам уже весной 2026 года.

Связанные новости:
 Новинки Sonance на ISE 2026 - 10.02.2026 18:51
 Что-то новенькое от Lyngdorf  - 04.02.2026 17:51
 Luxury Immersion Cinema: High End на выставке ISE 2026 - 26.01.2026 13:33
 Procella Audio расширяет ассортимент - 06.10.2025 14:16
 Мощно, компактно, универсально: Theory Audio Design ic5  - 12.09.2025 14:07
 Theory Professional: эстетика высоких технологий - 14.06.2023 14:50
 Акустические амбиции Pro Audio Technology - 04.10.2021 10:32
 Новый бренд – Theory Audio Design - 31.08.2018 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007