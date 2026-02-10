Theory Professional: будет громко

10.02.2026 18:53

Основатель компаний Theory Audio Design и Pro Audio Technology Пол Хейлз (Paul Hales) на проходившей недавно в Барселоне выставке ISE 2026 показал свою новую разработку – громкоговоритель с «экстремальной мощностью» Theory Professional SR-221.3. Пока это прототип, но заявленные характеристики сулят новинке громкий успех.



Продукция Theory Audio Design и Pro Audio Technology предназначена для домашнего применения. Она дорогая, но результат того стоит. Бренд Theory Professional был создан пару лет назад с целью предложить уникальные акустические решения, разрабатываемые Хейлзом, интеграторам, которые работают с корпоративным сектором. В числе таких решений – линейка инсталляционной акустики SR (от “sound reinforcement”, «звукоусиление»), в которую входят восемь моделей АС, в том числе четыре сабвуфера. Отличительная черта этих устройств, помимо высокого качества звука – компактность и универсальность. Колонки можно устанавливать стационарно или перемещать с помощью роликов или на тележке, они эргономичны, но главное – их мощность, благодаря которой громкоговорители серии SR конкурируют с продукцией, давно занявшей эту нишу рынка.



Показанный на выставке SR-221.3 представляет собой полнодиапазонную акустическую систему с АЧХ 27 Гц – 20 кГц (-3 дБ), SPL до 140 дБ и ультрашироким покрытием 170° × 60°. Драйверы: два басовика 21”, четыре СЧ-динамика 10” и пятидюймовый широкополосный компрессионный драйвер с кольцевым радиатором. Ожидается, что первые такие громкоговорители отправятся к заказчикам уже весной 2026 года.