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Theory Professional: эстетика высоких технологий


14.06.2023 14:50

 

 

На выставке InfoComm 2023 Пол Хейлз (Paul Hales), основатель и генеральный директор компаний Theory Audio Design и Pro Audio Technology, официально представит свой новый бренд, Theory Professional.

 

Новая компания будет работать с коммерческим сектором, в котором, по мнению Хейлза, не хватает дизайнерского подхода: в расчёт прежде всего принимается техническая составляющая проекта, при этом эстетическая сторона вопроса зачастую второстепенна. Офисные помещения, общественные и торговые пространства становятся всё более стильными, а вот устанавливаемые в них аудиокомпоненты в большинстве случаев сугубо утилитарны и малопривлекательны внешне. Поэтому целью Theory Professional станет производство электронных аудиоустройств, при разработке которых внешнему виду уделяется не меньше внимания, чем высокотехнологичной «начинке».

 

«Наша задача – создание продукта с наилучшими характеристиками, во всех категориях, с которыми мы работаем», говорит Хейлз. Аудиоустройства, разрабатываемые и выпускаемые Theory – решения класса «премиум», они в полной мере соответствуют требованиям профессионального рынка к эффективности и надёжности, при этом обеспечивая высочайшее качество звука – с детализацией и разрешением High End уровня. Фирменная линейка представляет собой небольшой, но очень эффективный набор высокопроизводительных устройств: потолочных, настенных и подвесных громкоговорителей, саундбаров, сабвуферов и контроллеров, предназначенных для использования как в помещении, так и на открытом воздухе. Во второй половине 2023 Theory планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции всепогодными версиями некоторых моделей.

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