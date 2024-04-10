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Thomson Streaming Stick: 4K без проблем


10.04.2024 13:56

 

 

Thomson Streaming Stick – устройство для потоковой передачи видео в разрешении 4K. В приставку интегрирован аудиопроцессор Dolby Atmos.

 

Streaming Stick подключается по HDMI, поддерживает Google TV; пользователи получают доступ к более чем 10000 приложений, а персональный профиль настраивается в соответствии с предпочтениями владельца приставки, причём система анализирует его вкусы и историю просмотров и даёт рекомендации, касающиеся похожего контента.

 

Приставка Streaming Stick предназначена для домашнего использования. После регистрации устройства данные о владельце автоматически сохраняются в памяти; всякий раз переподтверждать личность, чтобы получить доступ, не нужно. Возможна активация голосом: входящий в комплект поставки «умный» Bluetooth-пульт поддерживает технологию Google Assistant. На пульте имеются кнопки для прямого доступа к самым популярным стриминговым платформам. К приставке можно подключать наушники, саундбары, акустические системы. Благодаря встроенному модулю Chromecast через приставку на экран ТВ можно выводить контент с ноутбука, планшета или смартфона.

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