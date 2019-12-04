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Thorens: День открытых дверей в Нота +


04.12.2019 11:40

 

 

В ближайшие выходные поклонники винила смогут посетить День открытых дверей, посвящённый компании Thorens, производителю проигрывателей виниловых дисков. В программе мероприятия: презентация новинок Thorens, советы по выбору головки звукоснимателя и общение с экспертами и любителями.

 

Компания Thorens занимается производством музыкального оборудования вот уже более 130 лет, с 1883 года. В рамках Дня открытых дверей сотрудники Нота + расскажут о богатой истории Thorens и планах на будущее, познакомят гостей с новыми моделями виниловых проигрывателей, выпускаемых под этим брендом. В числе новинок, которые будут впервые представлены широкой публике на российском рынке, модели TD 1601 – современная реинкарнация популярнейшего проигрывателя Thorens TD 160, первый более чем за 30 лет проигрыватель с прямым приводом TD 402 DD, а также полностью автоматический проигрыватель виниловых дисков TD 148 A.

 

День открытых дверей пройдёт в субботу 7 декабря в салоне Нота + (Москва, Казанский переулок, дом 2-4). У всех присутствующих будет возможность приобрести – с большими скидками – коллекционные виниловые пластинки, картриджи и аксессуары для ухода за винилом.

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