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Thorens готовит сюрприз


11.05.2023 13:19

 

 

Компания Thorens, которой в этом году исполняется 140 лет, готовится показать на предстоящей выставке High End в Мюнхене фирменный проигрыватель виниловых дисков, оснащённый принципиально новой антивибрационной системой.

 

Модель New Reference может стать одним из самых интересных экспонатов выставки благодаря своей конструкции, значительно отличающейся от стандартных решений. В Thorens создали новую «полностью активную систему виброизоляции», которая ещё никогда не применялась в виниловых проигрывателях. Она основана на использовании высокочувствительных пьезоэлектрических датчиков ускорения и полностью линейной электронной схеме управления. В разработке принимали участие инженеры немецкой компании Seismion, выпускающей активные виброизоляторы. Суть технологии – в использовании принципа демпфирования Sky-hook (дословно «небесный крюк»): проигрыватель оказывается «привязан» не к вибрирующей поверхности, а к виртуальной неподвижной точке, которая исключает какие-либо дополнительные возмущения системы, вызванные, например, вибрацией пола. В Thorens заявляют, что New Reference надёжно изолирован даже от самых небольших вибраций в диапазоне от нанометра до пикометра.

 

Thorens New Reference имеет конструкцию с ременным приводом: в ней колебания двигателя оказывают меньшее влияние на диск; кроме того, инженерам компании, как утверждается, удалось справиться с проблемами, связанными с неравномерностью скорости вращения и свойственными всем «вертушками» такой конструкции. По словам разработчиков, благодаря использованию двух «сверхвысокоточных генераторов c кварцевой стабилизацией частоты» скорость вращения не будет меняться в течение 20 лет, стабильно оставаясь в диапазоне от 33,3332 до 33,3334 оборотов в минуту. На три основания для тонармов можно установить тонармы 9, 10 и 12 дюймов; из них два предустановлены: недавно разработанный 12-дюймовый TP160 и Thiele TA01.

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