THX-сертифицированные новинки Monolith

19.07.2022 00:37

В ассортименте калифорнийской компании Monolith появились две новые модели встраиваемых акустических систем для домашнего кинотеатра с сертификацией THX.

Новинки – «архитектурные» громкоговорители THX‑275IW и THX-465IW. Они предназначены для встраивания в стены помещений средней и большой площади. Колонки THX‑275IW имеют сертификацию THX Select. Они комплектуются 6,5-дюймовым басовиком, среднечастотным драйвером (диаметр 50 мм, частотный диапазон 550 Гц – 3,1 кГц) с шёлковым куполом и 25-мм «пищалкой». Модель побольше, THX-465IW, сертифицирована по стандарту THX Ultra. Это трёхполосный встраиваемый громкоговоритель с четырьмя басовыми динамиками (6,5”). Диапазон среднечастотника расширен до 750 Гц – 3,4 кГц. Кроссоверы – с акустическими фильтрами Линквица-Райли четвёртого порядка. Звучание этих колонок характеризуется большей мощностью и меньшим уровнем искажений. Они дороже «младшей» модели в два раза.

Обе новинки – с системой креплений, значительно упрощающей монтаж. Грили – на магнитах, их можно окрасить в цвет стен. В колонках используются те же динамики и компоненты кроссовера, что и в других THX-сертифицированных архитектурных громкоговорителях Monolith, что позволяет использовать все модели серии в любых комбинациях и конфигурациях.



