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THX Spatial Audio+: как THX Spatial Audio, но лучше


28.05.2025 13:21

 

 

Впечатления как в настоящем коммерческом кинотеатре при просмотре кинофильмов с использованием стандартной домашней техники – теперь это возможно благодаря технологии Spatial Audio+, разработанной инженерами THX. Она обеспечивает высочайшую точность воспроизведения звука; в THX обещают «захватывающий реализм» при просмотре фильмов, прослушивании музыки и в компьютерных играх.

 

Возможности THX Spatial Audio дополнены новыми. В их числе: расширение количества аудиоканалов за счёт добавления высотных и «умное» отслеживание положения головы пользователя. Поддерживается воспроизведение многоканального звука (вплоть до 7.1.4) и оптимизация звучания в зависимости от контента и воспроизводящего устройства, будь то саундбар, планшет или наушники, накладные или внутриканальные.Таким образом, пользователь может получить трёхмерное звуковое поле, даже используя самые обычные стереодинамики на своём ноутбуке.

 

Предусмотрена возможность будущей поддержки новых аудиоформатов благодаря беспроводным обновлениям. Новые функции станут доступны летом нынешнего года на устройствах, выпускаемых ключевыми для THX партнёрскими брендами. Кроме того, в четвёртом квартале 2025 года и в 2026 году THX обещает внедрить новые функции, сделав технологию ещё более эффективной.

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