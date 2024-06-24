TIDAL отказывается от MQA и Sony 360 RA

24.06.2024 14:12

Через месяц TIDAL перестанет предлагать пользователям музыкальные записи в форматах MQA и Sony 360 Reality Audio. Стоимость подписок при этом не изменится.



С 24 июля будет сделано то, что эксперты прогнозировали ещё год назад: тогда TIDAL объявил о поддержке FLAC, и специалисты высказали предположение, что это означает скорый отказ от MQA. Как выяснилось, фирменный формат Sony, 360 Reality Audio, ожидала та же участь.



Одна из причин поддержки FLAC – открытый исходный код; что касается 360 RA, он менее популярен, чем Dolby Atmos, поэтому в TIDAL решили отказаться и от него. Все MQA треки или альбомы в музыкальных коллекциях или плейлистах будут автоматически заменены FLAC-версиями. В «активе» TIDAL – более шести миллионов FLAC треков в Hi-Res качестве, и 110 тысяч – в CD-качестве.

В случае с MQA треками или альбомами, которые были загружены для доступа офлайн, пользователям нужно будет 24 июля обновить приложение TIDAL до последней версии, после чего система предложит повторно загрузить эти треки, но уже в формате FLAC. Замены файлам Sony 360 Reality Audio не будет; таким образом, единственным крупным стриминговым сервисом, поддерживающим этот формат, остаётся Amazon Music.