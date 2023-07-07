Tidal повысит цены?

07.07.2023 09:12

На одном из популярных интернет-порталов появилась информация о том, что Tidal готовится изменить свои тарифы. Если верить источнику, повышение цен произойдёт 1 августа и коснётся подписчиков уровня Hi-Fi.



Сейчас стоимость подписки составляет 9,99 долларов США (евро, фунтов стерлингов); за эту сумму пользователи получают доступ к аудиофайлам CD-качества. Ожидается, что после увеличения цены сумма ежемесячного платежа составит 10,99 долларов (евро, фунтов стерлингов).



При этом информации о соответствующем росте стоимости подписки уровня HiFi Plus (сейчас она составляет 19,99 долларов) нет. Пользователям этого уровня доступен стриминг файлов высокого разрешения (они могут получать поток в MQA Masters или FLAC), а также аудиотреков Dolby Atmos и Sony 360 Reality Audio.



