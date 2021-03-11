TIDAL снова сменил владельца

11.03.2021 10:19

Контрольный пакет акций стримингового сервиса TIDAL, принадлежащего американскому рэперу Шону Кори Картеру (Shawn Corey Carter), более известному под сценическим псевдонимом Jay-Z, переходит к компании Square Inc. Последняя выплатит по сделке 297 миллионов долларов США.

Закрыть сделку планируется во втором квартале текущего года. TIDAL будет функционировать на независимой основе. Предполагается, что сам Джей-Зи войдёт в Совет директоров компании, а другие владельцы акций TIDAL останутся совладельцами.

Напомним, что Jay-Z купил TIDAL в марте 2015 года за 56 миллионов долларов у шведской компании Aspiro. Сообщается, что в настоящее время долю в компании имеют около 20 известных музыкантов, среди которых Бейонсе (супруга Jay-Z), Алиша Киз, участники группы Coldplay, Мадонна, Рианна и другие.