Тихая мощь ASCENDO DSP4-6602

16.06.2026 10:55

Новинка ASCENDO – DSP-усилитель DSP4-6602. Устройство разработано специально для тех инсталляционных проектов, в которых по тем или иным причинам использование усилителей профессионального уровня затруднено или неприемлемо.



ASCENDO DSP4-6602 – это малошумная система охлаждения, компактность (1U), расширенные возможности коммутации, в том числе переключаемый триггерный вход 12 В и триггерный выход, а также настраиваемый автоматический режим ожидания (Auto Standby) и возможность управления несколькими усилителями через Ethernet.

Усилитель предназначен для использования в составе комплектов домашнего кинотеатра премиального уровня. Он позволяет использовать в таких проектах даже очень большие сабвуферы, обеспечивая сверхмощное воспроизведение низких частот – но без высокой шумности, зачастую присущей профессиональным усилителям. С его выходной мощностью до 6600 Вт RMS и стабильной работой на частотах до 5 Гц, усилитель способен эффективно работать как с самыми большими инфразвуковыми сабвуферными системами ASCENDO, так и с более динамичными сабвуферами. Он обеспечивает стабильную работу при сопротивлении 2 Ом и возможность мостового подключения каналов к нагрузке 4 Ом.