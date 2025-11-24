«Тихой сапой»: Focal Omada

24.11.2025 21:40

Компания Focal выпустила (и сделала это очень тихо) новинку – серию акустических систем Omada. Обычно появление нового продукта сопровождается рассылкой пресс-релизов, презентациями и пр., в данном же случае производитель словно намеренно скрывает факт расширения ассортимента. Как бы там ни было, но линейка Omada существует: она заняла место между фирменными сериями Vestia и Theva.

В серию входит четыре модели громкоговорителей: полочники Omada N1, напольные колонки Omada N3 и Omada N4 и АС центрального канала Omada Center. Цены: от 699 до 2299 долларов США… уже не начальный уровень, к которому относятся колонки Vestia, но дешевле дорогих хайфайных Theva. При этом используемые инженерные решения – вполне «взрослые»: так, в громкоговорителях новой серии применены фирменные технологии TAM и Slatefiber. Отделка корпусов колонок (конструкции bass reflex) – чёрный глянец. Передняя панель – с закруглёнными углами и имеет текстуру, схожую с натуральной кожей, что придаёт громкоговорителям весьма стильный вид. Твитеры TAM с M-образным куполом – залог чистых высоких частот с малыми искажениями. Ещё одно фирменное решение – материал Slatefiber, из которого сделаны конусы динамиков; он отличается высокой жёсткостью, имеет высокую демпфирующую способность и обеспечивает сбалансированное звучание.

Порт фазоинвертора расположен на передней панели колонки, кроме модели Omada Center – в этой акустической системе портов два, они небольшие и находятся сзади. Тем, кому не хватит басов, производитель рекомендует дополнить приобретаемый комплект фирменным сабвуфером SUB 600P, а для установки колонок Omada N1 приобрести напольные стойки. Успех фирменных серий Vestia, Theva и Aria Evo X позволяет надеяться, что Omada также будет пользоваться спросом – благодаря сочетанию высокого качества звучания и доступным многим потребителям ценам.