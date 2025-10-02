ВХОД НА САЙТ

Титанические проекции


02.10.2025

 

 

TITAN Laser – новая серия сверхъярких проекторов, выпускаемая компанией Digital Projection. В линейке две модели, одна из которых – с источником света яркостью 47000 люменов. Устройства серии созданы для использования в больших инсталляциях в театрах, музеях, выставочных, концертных и лекционных залах, на «живых» мероприятиях и пр.

 

Трёхчиповые лазерные TITAN Laser – яркие, мощные проекторы для больших пространств и сложных инсталляций. Новинки обеспечивают изображение безупречного качества, характеризуются высокой надёжностью и стабильностью работы в режиме «24/7». Яркость TITAN Laser 47000 WUXGA – 47000 лм, TITAN Laser 41000 4K UHD – 41000 лм; это на 27% ярче по сравнению с моделями предыдущих версий. При этом размеры и вес уменьшились (на 13,3% и 7,4% соответственно), снизился и уровень шума (на 3 дБА). Таким образом, TITAN Laser – самые компактные, лёгкие, яркие и тихие решения в своём классе.

 

При работе в экономичном режиме ресурс источника света составляет до 40000 часов. Нет нужды в замене или чистке фильтров: оптическая система проекторов надёжно защищена от попадания внутрь пыли (IP6x), а фильтры не предусмотрены конструкцией. Насыщенность и реалистичность цветов достигается благодаря технологии ColorBoost+Red Laser. При необходимости система автоматически переключается на резервный источник сигнала (Source Redundancy). Управление осуществляется по сети с поддержкой Art-Net (прямой контроль питания и яркости); геометрическая коррекция – через ПК‑утилиту или с пульта, с экранной сеткой, синхронизированной с ПО. Интеллектуальная память положения объектива позволяет мгновенно восстанавливать сохранённые настройки фокуса, зума и сдвига; упрощенная юстировка по оси (bore‑sight) выполняется без разборки корпуса. Система SmartStack позволяет надёжно стыковать несколько проекторов без использования дополнительных рам.

